Enna, al via la bonifica del verde: priorità al percorso della processione

È il percorso della processione di Maria Santissima della Visitazione, patrona di Enna, al centro del piano di manutenzione del verde e decoro urbano avviato dal Comune in vista delle celebrazioni del 2 luglio e dei prossimi appuntamenti istituzionali in programma in città.

I lavori

Gli interventi, già in corso, riguardano la pulizia e la messa in sicurezza delle aree interessate dal passaggio del corteo religioso e dei siti che ospiteranno gli spettacoli pirotecnici, con particolare attenzione alla zona di Monte Cantina. Tra le prime operazioni eseguite figura lo scerbamento della Villa Torre di Federico, mentre risultano già parzialmente completate le attività di bonifica e cura del verde lungo le direttrici Enna-Sant’Anna-Pergusa.

La convenzione

Per incrementare la capacità operativa, l’amministrazione comunale ha riorganizzato l’impiego delle risorse interne e avviato collaborazioni esterne. È stata inoltre richiesta una convenzione con l’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) e con il Corpo Forestale della Regione Siciliana per rafforzare il supporto ai lavori.

“Il cronoprogramma è stato costruito secondo criteri di urgenza e utilità pubblica”, ha spiegato il sindaco Mirello Crisafulli, precisando che la priorità è stata assegnata alle aree coinvolte dagli eventi imminenti e, in particolare, alle celebrazioni patronali.

Il piano

La programmazione prevede nelle prossime settimane l’estensione degli interventi al cimitero comunale, alle aree verdi non ancora raggiunte e alla manutenzione di siepi e aiuole della piscina comunale.

L’amministrazione ha inoltre chiarito che alcune zone del territorio non sono state ancora interessate dalle operazioni perché ricadono sotto la competenza di altri enti, tra cui l’Istituto autonomo case popolari (Iacp) e il Libero Consorzio comunale.

“Abbiamo scelto di concentrare le risorse dove servono di più e nei tempi più stretti, partendo dal percorso della processione e dalle aree che ospiteranno gli eventi”, ha affermato l’assessore all’Ambiente, al Territorio e alle Contrade, Leandro Lombardo. “Dove le forze interne non bastano chiediamo il supporto di Esa e Corpo Forestale, perché la cura della città richiede di mettere insieme più soggetti”.

Tra gli interventi segnalati dall’assessore figurano anche la sostituzione dello specchio stradale di via Sant’Agata, la cancellazione di una scritta offensiva all’ingresso della Villa Torre di Federico, la chiusura di un cancello danneggiato nella stessa area e la messa in sicurezza di un tratto di ringhiera alla Rocca di Cerere. Effettuati inoltre lavori di ripristino nell’area giochi di Montesalvo e interventi sulla targa di benvenuto all’ingresso di Enna Alta.

Il randagismo

Sul fronte del randagismo, l’assessore ha avviato un confronto con volontari e servizi veterinari del territorio per definire un primo programma di azioni. “Il confronto con i volontari e con il dirigente veterinario serve a costruire risposte concrete e condivise, non annunci”, ha sottolineato Lombardo.

