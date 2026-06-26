Valguarnera, l’opposizione: esenzione del suolo pubblico per rilanciare le attività economiche

I quattro consiglieri di opposizione Angelo Bruno, Filippa D’Angelo, Vincenzo Litteri e Filippa Greco hanno presentato un atto di indirizzo con il quale impegnano la sindaca Carmen Cutrona e la Giunta ad adottare misure straordinarie e sperimentali a sostegno delle attività economiche locali durante la stagione estiva 2026, con l’obiettivo di valorizzare il centro urbano e sostenere l’economia cittadina.

La proposta per le attività commerciali

I consiglieri evidenziano come il tessuto economico di Valguarnera sia costituito prevalentemente da piccole e medie attività commerciali, bar, pizzerie, gelaterie e imprese artigianali della somministrazione che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare il crescente aumento dei costi di gestione. Per questo chiedono di sperimentare un modello di collaborazione tra Comune ed esercenti che possa rappresentare un concreto sostegno alle imprese senza incidere in maniera significativa sul bilancio dell’Ente.

La proposta prevede, in via sperimentale per l’estate 2026, la totale esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, dal 1° luglio al 30 settembre, per bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e attività similari che utilizzano spazi esterni regolarmente autorizzati.

Decoro urbano, eventi e rilancio del territorio

In cambio dell’agevolazione, gli esercenti aderenti dovrebbero contribuire all’abbellimento e al decoro degli spazi esterni mediante l’installazione di fioriere, elementi ornamentali, illuminazione decorativa, cura del verde e altre iniziative migliorative. I consiglieri chiedono inoltre di favorire, nel rispetto della normativa vigente, iniziative di animazione e intrattenimento come piano bar, musica dal vivo, serate a tema, degustazioni, eventi culturali, esposizioni artigianali e altre attività finalizzate alla valorizzazione del territorio.

Festa dell’emigrante e Notte Bianca

L’atto di indirizzo propone inoltre l’istituzione della “Settimana dell’Emigrante Valguarnerese”, da organizzare indicativamente nell’ultima settimana di luglio, in collaborazione con associazioni locali e operatori economici, quale momento di incontro con i numerosi concittadini che rientrano in paese durante l’estate. Tra le richieste figura anche la programmazione di una “Notte Bianca valguarnerese” con il coinvolgimento dei commercianti.

I quattro consiglieri chiedono infine alla Giunta di valutare, limitatamente al progetto sperimentale estivo 2026, misure che consentano la partecipazione delle attività economiche anche in presenza di eventuali situazioni amministrative da regolarizzare nei confronti del Comune, favorendo percorsi di definizione senza precludere la partecipazione alle iniziative di rilancio economico. Viene inoltre sollecitata l’istituzione di un tavolo di confronto con le associazioni di categoria, gli esercenti e gli operatori economici locali.

Le prime aperture dell’amministrazione

Sulla proposta della “Notte Bianca” è già arrivato, attraverso i social, un parere preventivamente favorevole della sindaca Carmen Cutrona, che nelle scorse settimane ha anche incontrato le attività commerciali del paese. Apertura anche sulla “Festa dell’Emigrante”, iniziativa richiesta dall’associazione “Valguarneresi nel Mondo”. Al momento, invece, non sono emerse indicazioni sulle agevolazioni relative all’esenzione del canone per l’occupazione del suolo pubblico avanzate dall’opposizione.