Pizza Enna Fest, piazza Europa gremita: musica, balli a ritmo d’estate (VIDEO)

Ancora una serata da tutto esaurito per il Pizza Enna Fest. Piazza Europa si è riempita di migliaia di persone che hanno animato l’evento fino a tarda notte tra musica, canti e balli, confermando il successo della manifestazione dedicata alla pizza, all’artigianato e alle eccellenze del territorio. Famiglie, giovani e visitatori hanno affollato gli stand, trasformando il cuore della città in un grande spazio di festa.

Tra sapori, artigianato e tradizioni

Grande interesse hanno riscosso le botteghe esperienziali dei maestri artigiani della CNA, dove il pubblico ha potuto conoscere antichi mestieri e lavorazioni tradizionali. Partecipate anche le masterclass e le degustazioni dedicate alla pizza ennese, preparata con ingredienti locali, e ai prodotti simbolo dell’agroalimentare del territorio. Consensi anche per la prima Sagra del Piacentinu Ennese Dop, che ha offerto una vetrina a uno dei formaggi più rappresentativi dell’Ennese.

Il programma di oggi

La manifestazione prosegue oggi con un nuovo calendario di appuntamenti. Tra gli eventi in programma la masterclass dedicata ai tortellini realizzati con i grani antichi Oro di Enna e, alle 20, il talk “Enna, un mare di terra”, dedicato alle produzioni agroalimentari, alla qualità certificata e alle prospettive di sviluppo del territorio, con la partecipazione di rappresentanti della CNA, del Consorzio di tutela del Piacentinu Ennese Dop, dell’Università di Palermo, del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare e della Malta Food Agency. A chiudere la serata sarà il concerto degli Hangover. Il Pizza Enna Fest proseguirà fino a domenica con spettacoli, laboratori, degustazioni e iniziative dedicate alla valorizzazione delle eccellenze locali.