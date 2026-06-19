Pizza Enna Fest, mercato anticipato e navette potenziate: tutte le modifiche alla viabilità

Enna si prepara ad accogliere il Pizza Enna Fest 2026, in programma dal 24 al 28 giugno tra Viale IV Novembre e Piazza Europa, con un piano organizzativo che coinvolge mercato settimanale, trasporto pubblico e viabilità cittadina. Per consentire l’allestimento degli spazi destinati alla manifestazione, il Comune ha disposto una serie di provvedimenti straordinari che entreranno in vigore già nei giorni precedenti all’apertura dell’evento.

Mercato settimanale anticipato al 22 giugno

Con ordinanza del sindaco è stata anticipata di un giorno la tradizionale giornata di mercato. Gli operatori commerciali saranno presenti lunedì 22 giugno anziché martedì 23 nelle tre sedi abituali di Enna alta, Enna bassa e Pergusa. La decisione è stata adottata per consentire l’installazione degli stand e del palco nelle aree interessate dalla manifestazione, evitando interferenze con le operazioni di allestimento.

Due navette gratuite per raggiungere il centro

Durante i cinque giorni del festival sarà rafforzato il servizio di trasporto pubblico con due navette gratuite. La prima manterrà il percorso ordinario tra parcheggio Pisciotto, via Roma alta e Piazza Prefettura, con l’estensione degli orari serali: ultima corsa a mezzanotte nelle giornate di mercoledì 24 e domenica 28 giugno, e all’una di notte da giovedì 25 a sabato 27.

Accanto al servizio tradizionale entrerà in funzione una seconda navetta, con partenza dalla fermata antistante la Galleria Civica e collegamenti verso il Cimitero e Montesalvo. Il servizio sarà attivo dalle 17 fino a mezzanotte il 24 e il 28 giugno, mentre nelle serate centrali del festival prolungherà l’attività fino all’una di notte.

Viabilità, divieti e accessi regolamentati

Le principali modifiche alla circolazione interesseranno via dello Stadio. Dal 23 al 28 giugno sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per l’intera giornata nel tratto compreso tra Viale IV Novembre e via Rossini.

Nello stesso periodo scatterà anche il divieto di transito veicolare tra Piazza Guttuso e Viale IV Novembre. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai residenti, ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai veicoli autorizzati al servizio della manifestazione. Resterà invece percorribile in entrambe le direzioni Viale IV Novembre, con collegamenti garantiti verso Piazza Europa, via Montesalvo e Viale Diaz.

Con il dispositivo predisposto dall’amministrazione comunale, Enna punta così a favorire l’afflusso dei visitatori e a garantire lo svolgimento in sicurezza di uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio dell’estate cittadina.