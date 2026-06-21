A Leonforte la Festa del calcio ennese 2026 ma il futuro dell’Enna è nero: c’è il rischio sparizione

Si terrà venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 17, nella cornice di Villa Bonsignore a Leonforte, la “Festa del Calcio Ennese 2026”, l’evento organizzato dalla Delegazione Provinciale FIGC-LND di Enna per celebrare la conclusione della stagione sportiva e rendere omaggio ai protagonisti del movimento calcistico locale.

La manifestazione riunirà società, atleti, tecnici, dirigenti e appassionati in un momento dedicato alla valorizzazione dei risultati sportivi, dell’impegno associativo e dei valori che caratterizzano il calcio dilettantistico e giovanile del territorio.

La consegna dei trofeo

Il programma prevede gli interventi delle autorità istituzionali e dei rappresentanti federali, seguiti dalla cerimonia di consegna dei trofei alle squadre vincitrici dei campionati provinciali. Spazio anche ai riconoscimenti speciali destinati a società e personalità che si sono distinte per correttezza sportiva, impegno educativo e contributo alla crescita del calcio ennese.

Le nubi sull’Enna calcio

Sarà certamente un momento di festa ma c’è apprensione per le sorti dell’Enna calcio: non ci sono novità su un passaggio di proprietà all’orizzonte ed il rischio di sparire per i gialloverdi. C’è anche un’altra ipotesi: la vendita del titolo ad un’altra società e tra gli interessati ci sarebbe il Niscemi.

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