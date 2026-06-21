Mozione di sfiducia al sindaco di Barrafranca, la maggioranza: “Piena fiducia in Lo Monaco”

Compattezza della maggioranza a sostegno del sindaco di Barrafranca, Giuseppe Lo Monaco, destinatario di una mozione di sfiducia presentata dall’opposizione consiliare, e del vicesindaco, nei cui confronti è stata depositata una mozione di censura. A esprimere la propria posizione sono stati i consiglieri di maggioranza e il coordinamento del gruppo Primavera Barrese, che hanno ribadito piena fiducia nell’operato dell’amministrazione comunale.

In una nota congiunta, i rappresentanti della maggioranza definiscono l’iniziativa dell’opposizione un atto di natura esclusivamente politica, sostenendo che non contribuisca al confronto istituzionale né all’elaborazione di soluzioni concrete per il territorio. Secondo il gruppo, il mandato ricevuto dagli elettori impone a tutte le forze politiche senso di responsabilità, partecipazione e presenza costante negli organismi comunali.

“Il confronto passi dalle sedi istituzionali”

La maggioranza richiama inoltre il ruolo del Consiglio comunale e delle commissioni come luoghi naturali del dibattito democratico, nei quali sviluppare proposte, osservazioni e contributi sui provvedimenti amministrativi. Da qui la critica a strumenti ritenuti più orientati alla contrapposizione politica che alla ricerca di risposte ai problemi della comunità.

Nel documento viene quindi respinta con fermezza la mozione di sfiducia, giudicata distante dalle priorità del paese, mentre viene confermato il sostegno al sindaco e al percorso amministrativo avviato negli ultimi anni. I consiglieri di maggioranza e il gruppo Primavera Barrese assicurano infine la prosecuzione dell’attività politica e amministrativa “con serietà, responsabilità e spirito di servizio”, ribadendo la volontà di privilegiare il confronto istituzionale e le azioni concrete nell’interesse della comunità.