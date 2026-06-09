Leonforte, operativa la nuova Casa di Comunità: attivi servizi sanitari e assistenza territoriale

È entrata in funzione la nuova Casa di Comunità di Leonforte, quarto presidio territoriale attivato dall’Asp di Enna nell’ambito della riorganizzazione delle cure primarie prevista dal Decreto Ministeriale 77/2022. La struttura ha avviato la propria attività nei locali dell’ex ospedale cittadino di via Passarello, recentemente riqualificati grazie ai fondi del Pnrr.

L’apertura è avvenuta senza cerimonie ufficiali, seguendo un approccio già adottato dall’Azienda sanitaria provinciale in altre realtà del territorio: prima l’attivazione dei servizi, poi gli eventi istituzionali.

I servizi già disponibili

La Casa di Comunità offre già assistenza domiciliare integrata, specialistica ambulatoriale, Punto unico di accesso, Urp, servizi per la scelta e il cambio del medico di famiglia e del pediatra, protesica, assistenza integrativa, guardia medica, centro vaccinazioni, medicina legale e il Centro Ascolto. È inoltre operativo il punto pediatrico, con l’obiettivo di garantire una risposta sanitaria più vicina ai cittadini.

Nei prossimi giorni sarà attivato anche l’ambulatorio infermieristico, che consentirà di effettuare prestazioni come medicazioni ed elettrocardiogrammi senza ricorrere alle strutture ospedaliere.

La rete territoriale dell’Asp

Con Leonforte salgono a quattro le Case di Comunità operative nella provincia di Enna, dopo quelle di Piazza Armerina, Nicosia ed Enna. “Stiamo traducendo in realtà concreta un nuovo disegno di sanità che mette il cittadino al centro, portando i servizi lì dove le persone vivono”, afferma il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia. “Ogni Casa di Comunità che apriamo non è un traguardo in sé, ma un presidio vivo, pensato per rispondere ai bisogni reali della comunità”.