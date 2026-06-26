Asp Enna, la Casa della Salute di Valguarnera resta ferma: Cutrona chiede spiegazioni a Zappia

Tra i primi punti che il neo sindaco di Valguarnera Carmen Cutrona si prefiggeva in campagna elettorale era quello di incontrare il direttore dell’ASP Mario Zappia per discutere dei problemi locali sulla sanità. “Il confronto- ha tenuto a ribadire la sindaca- è avvenuto nei giorni scorsi in un clima di cordialità e massima collaborazione”.

Servizi sanitari e visite specialistiche al centro del confronto

Lo scopo della visita alla massima autorità dell’Asp è stato quello di approfondire le principali tematiche legate ai servizi erogati nel Comune di Valguarnera, con particolare riferimento alle prospettive di sviluppo delle visite specialistiche effettuate e ormai in netta diminuzione, al rafforzamento dell’assistenza, al miglioramento dei servizi.

Il nodo della Casa della Salute mai completata

Ma l’attenzione maggiore è stata posta sulla vicenda “casa della salute” che dovrebbe sorgere in contrada Marcato presso il mai realizzato centro polivalente, dopo che per lunghissimi anni è stata ospite presso il presidio del Sebastiano Arena, in località Sottoconvento.

Si ricorda che la nuova “casa della salute” fu deliberata dal consiglio comunale a stretta maggioranza nell’ottobre del 2019, dopo una infinità di polemiche sia da parte dell’opposizione che da una larga fetta di cittadinanza che attraverso molti atti formali chiedevano che venisse ristrutturato con costi irrisori il Sebastiano Arena, anziché investire oltre due milioni di euro con costi anche a carico del Comune per l’innalzamento di un muro di sostegno ed annesso campo di calcetto. Ma non fu così perché a passare in un consiglio comunale infuocato, fu la linea della maggioranza che faceva capo alla sindaca Draià.

Lavori bloccati da oltre un anno

Sta di fatto che la nuova opera che doveva essere consegnata nel giro di pochi anni oggi è rimasta un’incompiuta. Ad una prima sospensione dei lavori avvenuta qualche anno fa, si è aggiunto oggi un ulteriore blocco che dura da oltre un anno.

La sindaca quindi oltre al miglioramento e potenziamento dei servizi, che man mano sono venuti a diminuire, ha chiesto a Zappia informazioni sullo stato dei lavori, sul motivo per il quale da oltre un anno è stata bloccata e sulle garanzie affinché i lavori vengano ripresi al più presto.

Cutrona: «Serve collaborazione, ma anche risposte concrete»

“Il dialogo costante tra le istituzioni- ha dichiarato Cutrona- rappresenta uno strumento fondamentale per garantire servizi sempre più efficienti e chiarezza sulle problematiche. Ringrazio il Direttore dell’ASP per la disponibilità e per il proficuo confronto che consentirà di consolidare ulteriormente la collaborazione tra i nostri enti. Anche il Direttore dell’ASP- ha tenuto a sottolineare- ha confermato la piena disponibilità a proseguire il percorso di cooperazione istituzionale finalizzato al miglioramento. Di certo, l’Amministrazione continuerà ad avere momenti di confronto, nei limiti e nel rispetto delle competenze e sino a quando non si inizieranno ad avere miglioramenti e la giusta attenzione per la nostra Valguarnera”.