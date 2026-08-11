Valguarnera, movida notturna fuori controllo: schiamazzi, motorini e corse nelle vie cittadine

E’ chiaro che non è solo un problema di Valguarnera: i giovani vogliono avere i loro spazi ed è giusto, ma a tutto c’è un limite che non può assolutamente essere superato. Gli schiamazzi notturni che si registrano tutte le sere tra le vie cittadine stanno creando parecchi disagi ai residenti delle zone. Musica ad alto volume, motorini ed auto che hanno scambiato le strade cittadine per le piste di Le Mans, schiamazzi e qualche birra o bevanda alcolica di troppo che alle volte portano a degenerazioni. I cittadini valguarneresi non sanno più a quale Santo votarsi e non sanno più a chi rivolgersi, i loro appelli alle istituzioni rimangono lettera morta.

Motorini, velocità e schiamazzi fino a tarda notte

La movida notturna sembra un vero e proprio far west ove ognuno crede di fare quello che vuole. Inquinamento acustico nelle ore notturne dovuto a macchine e motorini che hanno trasformato le strade cittadine in piste da corsa. Velocità vertiginose, rumori fortemente molesti e disturbanti, dovuti alle marmitte illegali delle moto, private illegalmente dei filtri anti rumore. Il tutto aggravato da gruppetti di ragazzi che sostando nelle varie piazze fino a tardissima notte, con schiamazzi e comportamenti troppo sopra le righe disturbano interi quartieri. Tra l’altro la maggior parte di questi sono minorenni che gironzolano a tutto gas dalla tarda sera e sino a tarda notte con motorini smarmittati mettendo a repentaglio le coronarie di chi intende riposare.

La richiesta dei residenti e la risposta della sindaca

Sono in tanti a chiedersi perché le forze dell’ordine non riescono a debellare questo malcostume, a volte basta beccarne un paio per educarne altri. Una situazione insomma inaccettabile ed intollerabile per gli abitanti delle zone che la notte vogliono riposare tranquillamente. A pagare maggiormente il conto gente anziana, ammalata o lavoratori che si alzano di buon mattino per andare a lavorare.

Di questa antipatica situazione abbiamo chiesto lumi alla sindaca Cutrona: “In tanti – ha risposto- mi hanno segnalato questo malcostume, ma non è facile intervenire a causa del numero esiguo delle forze di Polizia locale. Ne ho parlato anche al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Enna quando è venuto in visita al Comune. Adesso col nuovo comandante della Polizia locale Di Seri stiamo studiando qualcosa che possa arginare questa grave situazione che mina la tranquillità della cittadinanza”.