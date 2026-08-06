Incidente sulla Pergusina, chi era Walid Khalfouni: Valguarnera piange il 25enne morto

Aveva solo 25 anni il ragazzo originario del Marocco e residente a Valguarnera. Si chiamava Walid Khalfouni. Un ragazzo solare, tranquillo, sorridente che amava la vita, ben voluto da quanti lo conoscevano, prevalentemente giovani della sua età.

Un incidente stradale alle 2,40 di martedì notte gli ha spezzato inesorabilmente e tremendamente la vita nel fiore degli anni più belli. A bordo della sua Golf nera stava per rientrare a casa da Pergusa, dove avrebbe partecipato a una festa in una serata piena di allegria insieme ad altri suoi amici. Un tragico schianto contro un escavatore all’interno di un’area di lavoro di un cantiere stradale sulla Pergusina lo ha stroncato sul colpo.

Inutili i soccorsi

Inutili i tentativi del personale del 118 di rianimarlo, arrivato subito dopo insieme a Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, ma non c’è stato nulla da fare: il ragazzo era morto sul colpo. Un destino crudele che non gli ha lasciato scampo, una vita spezzata nel fior fiore degli anni più belli, quelli della spensieratezza e del sano divertimento.

Il ricordo di Walid

Walid era solo un ragazzo serio, dedito al lavoro, assieme alla sua numerosa famiglia residente a Valguarnera da tanti anni. Svolgeva ogni genere di lavoro dove c’era bisogno, lui era sempre presente. Tantissimi e toccanti i messaggi di cordoglio espressi via social alla famiglia.

Il messaggio dell’amico

Un amico intimo scrive: “Una persona come te sarà difficile dimenticarla, se dovessi tornare indietro e scegliere un amico, ebbene quella persona saresti tu. Mi dicevi sempre di guardare la vita col sorriso ed allora vivrò così come avresti voluto tu, sorridendo, con la speranza di viverla appieno come avresti meritato tu. Addio fratellino mio”.

Il lutto cittadino e i funerali

Messaggi sono arrivati anche dalla sindaca Cutrona che ieri ha sospeso, in segno di lutto, tutti gli eventi serali legati alla festività del Santo Patrono.

La salma, per l’intera giornata di ieri, è stata vegliata nella sua abitazione di via Edison. Presto sarà trasferita in Marocco, dove si svolgeranno i funerali con il rito musulmano e dove sarà seppellita. Le comunità marocchine dei centri vicini sono venuti a rendere omaggio alla salma.

Walid, a Valguarnera, sarà ricordato per sempre da quanti lo conoscevano per la sua bontà, generosità e serietà. Una morte certo crudele, assurda, un ragazzo che lascia la vita a soli 25 anni, negli anni più belli, nel fior fiore della gioventù. Ingiusto.