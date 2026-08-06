Black out di Internet e telefoni a Troina, il Comune presenta un esposto in Procura

Il Comune di Troina passa alle vie istituzionali contro i continui disservizi della rete internet e della telefonia fissa. Il sindaco Alfio Giachino e l’assessore ai Servizi digitali Giuseppe Schillaci hanno depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Enna per chiedere accertamenti sull’eventuale sussistenza di profili di illiceità penale legati all’interruzione di un pubblico servizio essenziale.

Contestualmente l’amministrazione comunale ha trasmesso un reclamo ad AGCOM, al CORECOM Sicilia e, per conoscenza, a FiberCop S.p.A., chiedendo l’avvio di un’istruttoria sui ripetuti blackout che, secondo il Comune, stanno causando pesanti ripercussioni sulla vita sociale ed economica del territorio.

I disservizi segnalati

Nella documentazione inviata agli enti competenti vengono ricostruiti i numerosi guasti registrati nelle ultime settimane. Il Comune evidenzia quattro interruzioni complete del servizio nei giorni 20, 25 e 29 luglio e 4 agosto, ricordando come episodi analoghi si ripetano mediamente una o due volte al mese.

Secondo l’amministrazione, si tratta di circa venti blackout l’anno, con conseguenze per cittadini, studenti, strutture sanitarie, banche, scuole e attività economiche.

La posizione del Comune

“La misura è ormai colma – dichiara il sindaco Alfio Giachino –. La nostra comunità non può più tollerare l’isolamento telematico a cui viene ciclicamente condannata. Abbiamo chiesto alla Procura di fare piena luce su eventuali responsabilità penali e ad AGCOM e CORECOM di verificare con urgenza lo stato dell’infrastruttura e l’impiego delle risorse del PNRR destinate al potenziamento della rete”.

Tra le richieste avanzate agli organismi di vigilanza figurano l’accertamento delle cause dei disservizi, chiarimenti sui programmi di potenziamento infrastrutturale, la mappatura dei comuni serviti dalla stessa rete con il relativo storico dei guasti e l’attivazione di un canale diretto di comunicazione per informare tempestivamente la cittadinanza.

Schillaci: “Necessario fare piena luce”

L’assessore ai Servizi digitali Giuseppe Schillaci sottolinea che il Comune, pur non avendo competenze dirette sulla gestione della rete, ha più volte sollecitato i gestori per ottenere spiegazioni sui malfunzionamenti.

“Prendiamo atto degli interventi in corso per il completamento della fibra ottica e delle rassicurazioni ricevute sugli investimenti previsti – afferma Schillaci –. Tuttavia dobbiamo rappresentare i disagi vissuti dai cittadini e fare piena luce su un servizio ormai essenziale. L’esposto alla Procura e le segnalazioni ad AGCOM e CORECOM vanno proprio in questa direzione”.