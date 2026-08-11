Aree interne, Petralia (Cisl) rilancia il patto territoriale tra Enna, Caltanissetta e Agrigento

La CISL Agrigento Caltanissetta Enna guarda positivamente al percorso di collaborazione avviato dalle amministrazioni comunali di Enna e Caltanissetta sui temi dei servizi, dello sviluppo economico e delle prospettive delle aree interne. A intervenire è la segretaria generale Carmela Petralia, che richiama le iniziative avviate dal sindacato per costruire strategie condivise e patti territoriali.

«Accogliamo positivamente l’intenzione delle amministrazioni di Enna e Caltanissetta di costruire una collaborazione più stretta – dichiara Petralia –. È un percorso che come CISL auspichiamo e proponiamo da tempo».

Secondo la CISL, il confronto dovrebbe superare i confini dei singoli territori e coinvolgere anche Agrigento.

«Noi lo diciamo da tempo: i problemi delle aree interne non si fermano ai confini amministrativi».

Dallo sviluppo al contrasto allo spopolamento

Tra le questioni indicate dal sindacato figurano spopolamento, occupazione giovanile, infrastrutture, sanità, formazione, scuola, università, imprese, agricoltura e turismo. La CISL chiede inoltre che il confronto venga esteso alle parti sociali e agli altri soggetti del territorio. «Questo percorso deve essere allargato alle parti sociali e a tutti gli attori che possono contribuire realmente allo sviluppo».

L’obiettivo indicato è arrivare a un confronto stabile tra istituzioni, sindacati, imprese, università, scuola, formazione e terzo settore. «La vera sfida è creare le condizioni affinché giovani e famiglie possano scegliere di restare nei nostri territori e costruire qui il proprio progetto di vita».

La proposta della CISL è quindi quella di arrivare a un patto territoriale fondato sulla partecipazione e su impegni concreti. «Il nostro auspicio è che si arrivi a un vero patto territoriale, fondato sulla partecipazione e su impegni concreti», conclude Petralia.