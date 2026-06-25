Seconda Commissione a Valguarnera, Giarmanà eletto presidente, vice è Guarrera

Si è insediata la Seconda Commissione consiliare permanente del Comune di Valguarnera Nel corso della seduta i componenti hanno eletto presidente il consigliere Andrea Giarmanà e vicepresidente la consigliera Angela Guarrera.

Le competenze della Commissione

L’organismo consiliare è chiamato a occuparsi di un ampio ambito di materie che comprendono beni culturali, pubblica istruzione, solidarietà sociale, sport, turismo, spettacolo e personale. Si tratta di uno degli organismi consultivi permanenti dell’ente locale, con funzioni di approfondimento e istruttoria delle questioni di competenza.

Le dichiarazioni del neo presidente

Dopo l’elezione, Giarmanà ha ringraziato i componenti della commissione per la fiducia accordata, assicurando il proprio impegno nello svolgimento dell’incarico. Il neo presidente ha inoltre indicato tra i criteri che intende seguire nel mandato il confronto tra i commissari, il dialogo con gli uffici comunali e la collaborazione istituzionale nell’esame delle questioni affidate alla commissione.

Prima convocazione sulla Consulta

Tra le prime iniziative annunciate dal presidente figura la convocazione della commissione per avviare il percorso finalizzato alla composizione della Consulta per la scuola, l’istruzione e la cultura. Secondo quanto comunicato, l’obiettivo è procedere all’organizzazione dell’organismo consultivo e avviare le attività nei settori di riferimento.

Con l’elezione dell’ufficio di presidenza, la Seconda Commissione consiliare permanente entra quindi nella piena operatività per l’esame delle materie assegnate dal regolamento comunale.