Ex Province, la Regione avvia l’iter per le elezioni dirette

L’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica ha avviato formalmente l’iter per il ripristino dell’elezione diretta del presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali in Sicilia. L’iniziativa punta a reintrodurre il voto popolare per gli organi di governo delle ex Province.

Il disegno di legge

Secondo quanto reso noto, il disegno di legge, attualmente in fase di finalizzazione, sarà presentato nelle prossime ore alla commissione competente dai parlamentari del gruppo autonomista e da altri deputati dell’Assemblea regionale siciliana che hanno manifestato la propria adesione all’iniziativa.

L’obiettivo dichiarato è quello di intervenire rapidamente sul riassetto istituzionale degli enti locali attraverso il ripristino dell’elezione diretta degli organi provinciali.

Le dichiarazioni dell’assessore

“Il ripristino del voto diretto è una precisa scelta politica di democrazia e partecipazione”, afferma l’assessore regionale alle Autonomie locali, Elisa Ingala, esponente del Mpa.

“I cittadini devono poter tornare a scegliere direttamente chi li rappresenta e chi amministra il territorio; è un cambiamento atteso, che mette al centro il valore del consenso e la responsabilità verso gli elettori”, aggiunge.

Nelle prossime settimane è inoltre previsto un convegno dedicato ai contenuti del disegno di legge, con l’obiettivo di illustrare i principali aspetti della riforma e favorire un momento di informazione e confronto sul tema.