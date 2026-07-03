Pergusa, Open Day gratuito al Kartodromo Gilles Villeneuve per avvicinare i giovani al kart

Il Kartodromo “Gilles Villeneuve” di Pergusa organizza venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 20, un Open Day gratuito dedicato a bambini e ragazzi interessati ad avvicinarsi al mondo del go-kart. L’iniziativa prevede un percorso teorico e pratico, seguito da istruttori, con l’obiettivo di far conoscere le basi della guida in pista e promuovere la cultura della sicurezza.

Il programma inizierà con l’accoglienza dei partecipanti, la registrazione e la consegna dell’attrezzatura di sicurezza, composta da casco e cuffia sottocasco. Seguirà un briefing dedicato alle caratteristiche dei kart a quattro tempi, all’utilizzo dei comandi, alle principali norme di comportamento in pista e al significato delle bandiere utilizzate durante le sessioni di guida.

Dimostrazione in pista e attestato finale

Nel corso della serata è prevista anche una dimostrazione in pista con un kart da competizione, durante la quale saranno illustrate le differenze tecniche rispetto ai mezzi utilizzati per l’attività introduttiva e presentate le categorie giovanili.

L’Open Day si concluderà con la consegna ai partecipanti di un attestato simbolico di “Battesimo della Pista”. L’organizzazione illustrerà inoltre ai genitori il percorso formativo previsto dai corsi del kartodromo. La partecipazione è gratuita; è richiesto l’uso di scarpe chiuse, mentre caschi e dispositivi di protezione saranno messi a disposizione dalla struttura.