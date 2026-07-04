La rivolta al Bodenza, Seminara (Pd): “Governo affronti le criticità del carcere”

La rivolta avvenuta nella Casa circondariale di Enna “rappresenta l’ennesimo segnale delle criticità che interessano il sistema penitenziario italiano”. Lo afferma il segretario del Partito Democratico di Enna, Giuseppe Seminara, che interviene dopo gli episodi registrati nell’istituto

Una rivolta annunciata

.Secondo il dirigente dem, la situazione evidenzia problemi “più volte segnalati”, tra cui la carenza di personale, le condizioni delle strutture e la necessità di interventi di riqualificazione. Seminara richiama inoltre gli allarmi lanciati negli ultimi anni dalle organizzazioni sindacali della Polizia penitenziaria, sostenendo che non abbiano trovato risposte adeguate.Nel suo intervento il segretario del Pd sottolinea che la sicurezza degli istituti penitenziari richiede investimenti, un rafforzamento degli organici e strutture efficienti, evidenziando anche l’esigenza di garantire condizioni di detenzione conformi ai principi costituzionali e la funzione rieducativa della pena prevista dall’articolo 27 della Costituzione

L’appello alla deputazione del Centrodestra

.Seminara chiede inoltre alla deputazione nazionale e regionale di maggioranza di riferire sulle iniziative adottate per affrontare le criticità del carcere di Enna e sulle misure previste per evitare il ripetersi di episodi analoghi.Il Partito Democratico di Enna esprime infine solidarietà agli appartenenti alla Polizia penitenziaria impegnati nella gestione dell’emergenza, auspicando un intervento del Governo per incrementare risorse, personale e investimenti destinati all’istituto penitenziario ennese.