Blue Sicily, domani l’evento che accende i riflettori sul valore dell’Economia del Mare

Martedì 7 luglio il nuovo appuntamento Connessioni Digitali dedicato all’Economia del Mare diventa punto di incontro tra chi governa le politiche del settore e chi lo vive e lo racconta ogni giorno. Blue Sicily, il mare che innova, è in programma alle ore 11, al Magnisi Studio di Palermo: c’è ancora tempo per registrarsi e partecipare, basta compilare il form che si trova a questo link.

Non il solito convegno

L’evento entra nel merito di un ambito che per la Sicilia ha un valore strategico enorme e lo fa con la formula che ha reso riconoscibile Connessioni Digitali: un talk conversazionale, aperto e guidato, tra chi il settore lo vive dall’interno ogni giorno. Niente video preregistrati, niente presentazioni.

Perché “La sfida non è pescare di più, ma aumentare il valore della risorsa sul territorio”.

A condurre la conversazione sarà Nino Amadore, giornalista con anni di esperienza sui temi dell’economia e dell’innovazione nel Mezzogiorno. Con lui, il professor Sebastiano Bavetta, economista dell’Università degli Studi di Palermo, che porta al dialogo la profondità analitica e di policy, collegando le esperienze del settore ittico ai grandi temi dell’economia mediterranea e della blue economy europea.

I partecipanti

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea porta al tavolo quattro esperti.

Giovanni Cucchiara , Dirigente Generale del Dipartimento, traccia la cornice generale: come sono andati questi quattro anni di programmazione FEAMPA, cosa ha funzionato e dove restano le sfide su sostenibilità e competitività del settore.

, Dirigente Generale del Dipartimento, traccia la cornice generale: come sono andati questi quattro anni di programmazione FEAMPA, cosa ha funzionato e dove restano le sfide su sostenibilità e competitività del settore. Donatella Manzo , Dirigente Responsabile del Servizio Acquacoltura e Interventi di Diversificazione della Pesca, entra in un territorio che in pochi conoscono a fondo: ittiturismo, pescaturismo, i bandi attivi per chi vuole trasformare la propria attività di pesca in qualcosa di più – nuove forme di reddito che non passano solo dalla rete.

, Dirigente Responsabile del Servizio Acquacoltura e Interventi di Diversificazione della Pesca, entra in un territorio che in pochi conoscono a fondo: ittiturismo, pescaturismo, i bandi attivi per chi vuole trasformare la propria attività di pesca in qualcosa di più – nuove forme di reddito che non passano solo dalla rete. Giacomo Tommaso Fascetto , Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazione Ittica e Interventi Strutturali della Pesca, spiega come si modernizza davvero una filiera: gli investimenti già impegnati, gli ammodernamenti in corso, i fondi che stanno cambiando il modo in cui il pescato siciliano arriva sul mercato.

, Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazione Ittica e Interventi Strutturali della Pesca, spiega come si modernizza davvero una filiera: gli investimenti già impegnati, gli ammodernamenti in corso, i fondi che stanno cambiando il modo in cui il pescato siciliano arriva sul mercato. Leonardo Catagnano, Dirigente Responsabile del Servizio Sviluppo Locale e Identità Culturale, chiude il cerchio parlando di valore: come si costruisce, attorno al pesce siciliano, un racconto che passa da educazione alimentare, promozione gastronomica e turismo esperienziale.

Tre domande, tre punti focali

Amadore guida la conversazione attorno a tre grandi domande. Come sta cambiando davvero il mestiere del pescatore in Sicilia, e dove finisce la tradizione e comincia l’impresa? Quali strumenti – FEAMPA 2021-2027, bandi regionali, misure di diversificazione – stanno già producendo effetti concreti, e cosa manca ancora? E infine: come si aumenta il valore della risorsa mare sul territorio, tra digitalizzazione, filiera corta e turismo esperienziale?

Perché Palermo, perché adesso

Palermo non è una scelta casuale: è la sede del Dipartimento della Pesca Mediterranea, il punto in cui si incrociano Mediterraneo orientale e occidentale, tradizione locale e proiezione europea. E luglio è il momento in cui il mare torna al centro dell’attenzione pubblica – tra stagione turistica e fermo biologico – rendendo il tema più che mai attuale.