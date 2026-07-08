Da Enna parte il ponte con la Cina: presentato il progetto “I Care China”

È stato presentato nei locali dell’Istituto Confucio dell’Università Kore di Enna il progetto “I Care China”, iniziativa dedicata alla comunicazione interculturale e alla promozione economica, promossa dal Centro Studi Med.Mez. “Napoleone Colajanni”, dalla CNA di Enna, dall’Istituto Confucio dell’ateneo ennese e dal Consorzio Kore Siciliae. Nel corso della conferenza stampa è stata illustrata la roadmap delle attività previste per il biennio 2026-2027, con un programma che punta a coniugare formazione, promozione turistica e internazionalizzazione delle imprese.

Ad aprire i lavori è stato il presidente del Centro Studi Med.Mez., Paolo Garofalo, che ha definito il progetto “un piano industriale e culturale concreto”, volto a creare un canale stabile tra la Sicilia centrale e la Cina, attraverso iniziative capaci di valorizzare il patrimonio culturale e le opportunità economiche del territorio.

Il ruolo dell’Istituto Confucio e della CNA

Nel corso dell’incontro, il direttore di parte italiana dell’Istituto Confucio, Alessandro Tosco, e la direttrice di parte cinese, Melody Qin Wang, hanno illustrato il contributo dell’istituzione accademica nella formazione linguistica e interculturale degli operatori economici. L’obiettivo è fornire alle imprese gli strumenti necessari per sviluppare relazioni commerciali con il mercato cinese, approfondendo anche gli aspetti culturali e le modalità di fare impresa nel Paese asiatico.

Il segretario della CNA Enna, Stefano Rizzo, insieme al presidente Valentino Savoca, ha sottolineato come il progetto rappresenti un’opportunità per sostenere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del territorio. Sul valore dell’iniziativa sono intervenuti anche il presidente di CNA Sicilia, Filippo Scivoli, il coordinatore nazionale di CNA Turismo e Commercio e CNA Balneari, Cristiano Tomei, e il vicesindaco di Regalbuto, Salvatore Roccella, che hanno evidenziato le possibili ricadute sul sistema turistico ed economico regionale.

Il programma fino al 2027

La roadmap prevede l’avvio, nell’ottobre 2026, di un ciclo di corsi di formazione rivolti agli imprenditori della CNA e curati dall’Istituto Confucio. Nello stesso mese il progetto sarà presentato al TTG Travel Experience di Rimini con un talk dedicato, mentre a novembre è previsto un educational tour a Enna con tour operator internazionali organizzato dai partner dell’iniziativa.

A dicembre il progetto sarà illustrato alla CNA nazionale con l’obiettivo di estendere il modello ad altri territori. Il percorso si concluderà, dal 9 all’11 febbraio 2027, con la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, all’interno del Padiglione Sicilia.

Gli obiettivi dell’iniziativa

“I Care China” nasce con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra la Sicilia centrale e la Repubblica Popolare Cinese, mettendo in rete università, associazioni di ricerca e sistema imprenditoriale. Tra i pilastri del progetto figurano la formazione interculturale, l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, la promozione del territorio sui mercati internazionali e il posizionamento di Enna come destinazione in grado di accogliere i flussi turistici provenienti dalla Cina.

L’iniziativa punta a costruire un modello di cooperazione che, nelle intenzioni dei promotori, possa favorire nuove opportunità economiche e turistiche per il territorio ennese e, più in generale, per la Sicilia interna.