Medicina alla Kore, prima laurea per 50 studenti: due terzi sono donne

A sei anni dall’avvio della Facoltà di Medicina, l’Università Kore di Enna celebra i primi 50 medici che hanno concluso il percorso di laurea entro la prima sessione.

Il corso in piena pandemia

Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia era stato istituito nell’anno accademico 2020-2021, in piena emergenza pandemica da Covid-19, con un contingente iniziale di 80 posti autorizzati, progressivamente aumentato fino agli attuali 416 posti annui. La prima sessione di laurea del sesto anno si è articolata in tre appelli, che si concludono oggi.

Tra i nuovi laureati prevale nettamente la componente femminile: 33 dei 50 medici sono donne. Gli studenti provengono da 15 province appartenenti a sei regioni italiane. Trentotto sono siciliani, mentre dodici arrivano da altre regioni, con il candidato proveniente da Padova a rappresentare il territorio più distante. Tra gli altri figurano laureati originari delle aree di Roma, Napoli, Bari e della Calabria.

Studenti da tutta Italia, nessun laureato dell’Ennese

Una delle particolarità della prima classe di laureati riguarda la provenienza territoriale: nessuno dei 50 nuovi medici è originario della provincia di Enna. Nell’anno di avvio del corso, infatti, nessun candidato dell’Ennese riuscì a superare il test di ammissione alla Kore. La provincia più rappresentata è Catania con nove laureati, seguita da Agrigento e Siracusa con otto ciascuna, Palermo con quattro, Ragusa con tre, Caltanissetta e Trapani con due, Messina con uno.

Nel tardo pomeriggio c’è stato il “Graduation Day” nella piazza dell’Università. Le pergamene sono state consegnate dal rettore Paolo Scollo, dalla direttrice del Dipartimento di Medicina, Roberta Malaguarnera, e dal responsabile del corso di laurea Marco Barbanti, primario di Cardiologia ed Emodinamica dell’ospedale Umberto I di Enna. La cerimonia è stata aperta da un intervento del presidente della Kore, Cataldo Salerno.

In sei anni di attività, la Scuola di Medicina dell’ateneo ennese ha ampliato la propria offerta formativa con altri dieci corsi di laurea dedicati alle professioni sanitarie, uno dei quali a Caltagirone. Sono inoltre previsti due nuovi corsi di Medicina e Chirurgia nelle sedi di Siracusa e Ragusa.