Lauree in Medicina, Crisafulli: “Cerimonia al Castello di Lombardia” ma la Kore smentisce

La cerimonia per le lauree in medicina dell’università Kore al Castello di Lombardia. L’annuncio lo ha fatto stamane l’amministrazione Crisafulli nel corso della conferenza stampa indetta per presentare gli eventi estivi ad Enna nei prossimi due mesi. La giunta ha anche fissato la data: il 7 luglio. Ma dalla Kore fanno sapere di non saperne assolutamente nulla, come emerge in una nota. “L’Ateneo precisa che trattasi di informazione destituita di ogni fondamento, sia relativamente alla data riportata che al sito indicato”

La Kore precisa che “il calendario delle prime lauree in Medicina della Kore è infatti in corso di definizione da parte del Dipartimento interessato e del Rettore, mentre gli aspetti organizzativi della cerimonia saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione dell’Università in una seduta prevista nei prossimi giorni. Ovviamente delle decisioni assunte sarà data immediata comunicazione innanzitutto alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie”.