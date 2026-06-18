Enna, al via i lavori per la rimozione della gru del cantiere dell’ex cinema Torre di Federico

Sta per chiudersi un capitolo di forte preoccupazione per i residenti di Enna alta. In via IV Novembre sono finalmente iniziati i lavori per la rimozione della gru situata nel cantiere dell’ex cinema Torre di Federico. L’intera area circostante è stata transennata per garantire la sicurezza e permettere agli operai di operare per lo smontaggio della struttura.

I timori dei residenti

L’intervento mette fine a una vicenda che aveva destato grande allarme lo scorso aprile. Il 13 aprile scorso, infatti, la struttura metallica aveva iniziato a oscillare vistosamente a causa delle forti raffiche di vento. Un residente, spaventato dalla possibilità di un cedimento improvviso, aveva filmato i pericolosi ondeggiamenti, documentando come la gru sovrastasse una zona frequentata quotidianamente da pedoni. Le segnalazioni avevano spinto i Vigili del Fuoco a intervenire per un sopralluogo urgente, volto a verificare la stabilità dell’area e i rischi per la pubblica incolumità.

La storia

L’edificio dell’ex cinema, un tempo cuore pulsante dell’intrattenimento ennese negli anni Cinquanta, versa da tempo in stato di abbandono. Nonostante i diversi progetti di riconversione immobiliare annunciati negli anni, la struttura è rimasta incompiuta, lasciando la gru come un “gigante silenzioso” ma potenzialmente pericoloso per il vicinato