Via IV Novembre, paura per le oscillazioni della gru nel cantiere dell’ex cinema Torre di Federico

Un nuovo allarme sicurezza arriva da via IV Novembre, a Enna, dove un residente ha segnalato la pericolosità di una gru installata sopra l’immobile che un tempo ospitava il Cinema Torre di Federico.

Il video del residente

Secondo quanto riferito, nella giornata di ieri la struttura metallica avrebbe iniziato a ondeggiare vistosamente a causa delle forti raffiche di vento, destando preoccupazione tra gli abitanti della zona. Il residente ha documentato tutto con un video, successivamente trasmesso alla redazione di ViviEnna.

“Quando ho visto la gru muoversi – dice il residente – così forte mi sono spaventato davvero. Sembrava potesse cedere da un momento all’altro. Qui sotto passano persone ogni giorno, è una situazione pericolosa. Non è la prima volta che il vento crea problemi, ma ieri era impressionante. Ho deciso di filmare tutto perché qualcuno intervenisse subito. Non possiamo aspettare che succeda qualcosa di grave.Quell’edificio è abbandonato da anni e nessuno controlla davvero.”

I vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni della gru e dell’area circostante, valutando eventuali rischi per la pubblica incolumità.

Immobile in stato abbandono

L’edificio, ormai in stato di abbandono, rappresenta un pezzo di storia cittadina: il Cinema Torre di Federico fu infatti uno dei principali punti di riferimento per l’intrattenimento ennese negli anni Cinquanta. Negli anni, la struttura è stata oggetto di diversi progetti di riconversione immobiliare mai portati a termine.