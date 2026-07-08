Ospedale Chiello di Piazza Armerina, consegnate nuove barelle e sedie a rotelle al pronto soccorso

Quattro sedie a rotelle e quattro barelle sono state consegnate al pronto soccorso dell’ospedale “Michele Chiello” di Piazza Armerina dalla Direzione strategica dell’Asp di Enna. Alla consegna hanno preso parte il direttore generale Mario Zappia, il direttore amministrativo Maria Sigona e il direttore sanitario Paolo La Paglia, che hanno incontrato il direttore del presidio ospedaliero, Maria Politi.

L’intervento rientra nel programma di ricognizione avviato dall’Azienda sanitaria alla fine del 2025 per individuare le principali criticità dei presidi ospedalieri della provincia e definire le priorità negli investimenti. Tra le esigenze emerse vi era il potenziamento delle dotazioni del pronto soccorso di Piazza Armerina, reparto caratterizzato da un costante e significativo afflusso di utenti.

Un piano di ammodernamento delle strutture

L’acquisto delle nuove attrezzature si inserisce nel più ampio piano di rinnovo delle dotazioni sanitarie e delle apparecchiature elettromedicali avviato dall’Asp di Enna, che interesserà progressivamente anche gli altri presidi del territorio provinciale. Le nuove barelle e sedie a rotelle sono destinate a migliorare l’organizzazione del reparto e a garantire una maggiore disponibilità di strumenti nei momenti di maggiore pressione assistenziale.

“Come Direzione facciamo i conti ogni giorno con le esigenze sanitarie della comunità e con risorse che non sono infinite – afferma il direttore generale Mario Zappia –. Il nostro compito è indirizzarle nel modo più efficace. Siamo consapevoli delle criticità esistenti: non è possibile risolverle tutte insieme, ma l’obiettivo è affrontarle progressivamente attraverso una programmazione mirata”.