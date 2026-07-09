La Sicilia dà il via libera al rinnovo del contratto del settore bancario

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Fabio Sidoti, Segretario generale First Cisl Sicilia: “La piattaforma approvata rivaluta l’impegno delle colleghe e dei colleghi e rimette al centro il valore della persona”

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Massimo consenso alla piattaforma rivendicativa del settore del credito. In tutte le 9 province siciliane, sede delle assemblee dei dipendenti delle banche, l’esito è stato favorevole. L’unanimità ha sancito l’approvazione del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto lo scorso 31 marzo. Ultima tappa Ragusa che ha espresso unanime sì.

Le aree interessate dal documento approvato sono quattro: retribuzione, lavoro, responsabilità sociale, salute e welfare. L’adeguamento salariale richiesto ammonta a 518 euro mensili, somma ritenuta fondamentale per il recupero del potere d’acquisto ridotto dall’inflazione e la giusta redistribuzione della ricchezza prodotta da chi in banca ci lavora.

Il Ccnl, che regolerà il prossimo triennio, è anche attenzione a chi in banca ci lavora. “La piattaforma approvata – spiega il Segretario generale First Cisl Sicilia, Fabio Sidoti – punta a rivalutare l’impegno delle colleghe e dei colleghi rimettendo al centro la persona. Per questo non riteniamo secondario il tema della conciliazione vita lavoro. Puntiamo a mettere finalmente un argine alle pressioni commerciali che continuano a rappresentare una piaga del sistema bancario, fattore che alimenta casi di stress da lavoro correlato”.

First Cisl è consapevole dell’importanza del nuovo contratto, per il quale è aperta la trattativa in Abi. “Le dinamiche che regolano i processi produttivi – continua Fabio Sidoti – sono ultraveloci. Tra operazioni straordinarie, ricorso all’operatività online, apporto dell’Intelligenza artificiale, il modo di lavorare viene costantemente ridisegnato. Dobbiamo essere pronti a governare questi continui cambiamenti. Il nuovo contratto non perde di vista la tutela dell’occupazione, la formazione continua, la doverosa protezione della privacy delle colleghe e dei colleghi, il rafforzamento delle misure a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, il governo dei processi affidati all’AI, la tutela dell’occupazione”. Per Sidoti “tutela occupazionale e valorizzazione delle competenze, come ribadisce il nostro Segretario generale nazionale First Cisl, Riccardo Colombani, sono i nostri supremi obiettivi per garantire un futuro a tutti i dipendenti interessati, ad esempio, dall’’Opas lanciata da Banca Intesa San Paolo su Banca Monte dei Paschi di Siena”.









Luogo: PALERMO, SICILIA