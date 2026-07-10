Forza Italia, Minardo a Enna: “Partito vivo e fortemente motivato”

Il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, è stato a Enna per un incontro con militanti, amministratori e dirigenti provinciali del partito, tappa del percorso di ascolto e confronto avviato nelle province siciliane per rafforzare l’organizzazione territoriale e preparare le prossime sfide politiche ed elettorali.

L’incontro con il partito ennese

Nel corso della riunione, Minardo ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla struttura provinciale, guidata da Luisa Lantieri, definendo quella ennese una realtà “viva, presente e fortemente motivata”. Pur essendo la provincia più piccola della Sicilia, ha osservato il commissario regionale, il partito è impegnato con continuità grazie all’attività dei dirigenti e dei militanti.

Il confronto ha coinvolto amministratori locali, iscritti e rappresentanti del partito, nell’ambito dell’attività di ascolto che Forza Italia sta portando avanti sul territorio regionale.

“Valorizzare le energie del territorio”

Minardo ha detto di avere trovato una comunità politica composta da amministratori, giovani e donne pronti a contribuire alla crescita del partito e al rafforzamento della sua presenza nei territori.

Secondo il commissario regionale, Forza Italia cresce valorizzando le migliori energie locali e il lavoro di chi opera con responsabilità e spirito di servizio. “Enna ha dimostrato di avere tante energie positive”, ha concluso, ribadendo l’obiettivo di costruire un partito sempre più aperto, radicato e vicino alle comunità locali.