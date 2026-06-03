Elezioni Nicosia, Amoruso (Forza Italia): “Quasi 3.700 voti per Spedale, base solida per il futuro”

Il commissario di Forza Italia di Nicosia, Carmelo Amoruso, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dalla lista civica “Nicosia e Villadoro nel Cuore” alle recenti elezioni amministrative. La candidatura a sindaco di Francesco Spedale ha raccolto 3.675 voti, fermandosi a 319 preferenze dal candidato eletto, Francesca Gemmellaro.

Il bilancio del voto

In una nota, Amoruso ha sottolineato il valore politico del risultato conseguito dalla coalizione, evidenziando come la candidatura di Spedale, storico esponente del centrodestra locale, abbia consentito di aggregare consensi attorno a una proposta alternativa all’amministrazione uscente.

Il commissario ha ringraziato candidati, sostenitori e volontari impegnati nella campagna elettorale, affermando che il progetto politico proseguirà anche nella nuova consiliatura. Secondo Forza Italia, il consenso ottenuto rappresenta un punto di partenza per consolidare la presenza del partito e del movimento civico nella vita amministrativa della città.

La rappresentanza in Consiglio comunale

Forza Italia sarà rappresentata in Consiglio comunale dallo stesso Francesco Spedale e da Luciana Spedale, entrambi eletti consiglieri comunali. Insieme a loro siederanno tra i banchi dell’opposizione Antonio Pagliazzo, Arianna De Luca e Domenico Scavuzzo, eletti nella lista civica collegata.

Nel documento viene inoltre rivolto un ringraziamento ai consiglieri uscenti Francesco La Giglia e Filippo Giacobbe per il contributo offerto negli anni e durante la campagna elettorale. Forza Italia ha infine annunciato un incontro pubblico di ringraziamento con la cittadinanza in programma il prossimo 6 giugno in piazza Garibaldi.