Elezioni, la tesi di Cammarata: “FdI si consolida in provincia, Enna? Male sottovalutare il risultato”

Bene le amministrative su scala provinciale ma male il risultato di Enna. E’ la fotografia sull’esito del voto nei 6 Comuni dove si è votato da parte della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia, presieduta da Nino Cammarata. L’esponente meloniano ritiene, in via preliminare, che “Fratelli d’Italia consolida la propria presenza in provincia” mentre a Centuripe è stato riconfermato a sindaco Salvo La Spina.

“FdI vince in 4 Comuni su 6”

Cammarata, prima di affrontare il tema scottante di Enna, afferma che, nello scacchiere provinciale, FdI ha vinto in 4 Comuni su 6, “un risultato che rafforza il ruolo del partito nel territorio provinciale” e sottolinea il successo di La Spina. In realtà, il primo cittadino di Centuripe – che ha ottenuto un altro mandato – correva da solo e l’unico avversario era il quorum. Cammarata afferma che, comunque, la competizione è stata “caratterizzata da un forte rischio di astensionismo”

Il caso Enna

Poi, come un chirurgo, il presidente provinciale di FdI, affronta il caso ennese. Nel capoluogo, Fratelli d’Italia è andata sotto il 5%, non entrando in Consiglio: uno smacco per il partito più forte in Italia che esprime il Capo del Governo. Cammarata, pur riconoscendo che la soglia non è stata raggiunta per pochi voti, ritiene che il “risultato non può essere sottovalutato né archiviato con superficialità”.

Cosa ha detto ieri la deputata Longi

Un’analisi, sul caso ennese, a poche ore dalle parole espresse della deputata nazionale, Eliana Longi, secondo cui, pur non avendo raggiunto la soglia del 5% “per soli 34 voti” il partito ha dimostrato di esserci e di avere una base giovanile su cui puntare ed investire.

Cammarata invita all’analisi su quanto accaduto

“Fare finta di nulla significherebbe – analizza Cammarata – arrecare un danno al partito stesso. Solo attraverso un’analisi sincera e senza personalismi sarà possibile rafforzare il partito anche nel capoluogo e rilanciare un percorso politico credibile e radicato”.

L’ultimo passaggio è dedicato a Ezio De Rose, a cui Cammarata rivolge “un ringraziamento per l’impegno profuso” e lo stesso sentimento lo riserva ai “candidati, eletti, dirigenti e sostenitori per l’impegno profuso”