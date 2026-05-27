Enna Futura si gode il successo: “Seconda lista della coalizione, ora opposizione costruttiva”

“Essere la seconda lista della coalizione rappresenta per noi un motivo di orgoglio e la conferma che il progetto civico proposto ha saputo conquistare la fiducia di tanti cittadini”. E’ quanto si legge nella nota di Enna Futura – il movimento riconducibile a Paolo Gargaglione ed a Dario Cardaci – che ha centrato l’ingresso in Consiglio comunale, risultando nella coalizione a sostegno di Ezio De Rose la seconda lista, dietro solo alla corazzata Mpa-Grande Sicilia dell’assessore regionale, Francesco Colianni. La terza ed ultima è Forza Italia mentre come è noto rimarranno alla porta FdI, Fare Comune e Noi Moderati.

Il percorso di Enna Futura

“Il dato assume ancora più valore perché si tratta di una lista civica, nata dall’ascolto delle esigenze della comunità e dalla volontà di mettere al centro il bene della città, al di là delle appartenenze politiche tradizionali. Un percorso costruito con passione, competenza e spirito di servizio”.

Enna Futura, nell’augurare buon lavoro a Mirello Crisafulli, afferma che “garantiremo un’opposizione seria, responsabile e costruttiva, pronta a collaborare su ogni proposta utile per la crescita e il benessere della comunità, ma anche determinata a vigilare con attenzione nell’interesse dei cittadini”