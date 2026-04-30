Caso Gargaglione, l’invito dei Gd: “Lui e De Rose vengano a trovarci nella nostra sede”

Caro Paolo, caro Ezio. Ci saremmo aspettati le vostre scuse, ma non importa. Per noi la polemica finisce qui ma non finisce qui il nostro impegno per la città”. Con questa nota , i Giovani Democratici di Enna, rivolgendosi a Paolo Gargaglione ed al candidato a sindaco del Centrodestra, Ezio De Rose, tornano sulla vicenda che sta infiammando la campagna elettorale.

Il caso

La tensione era esplosa nei giorni scorsi dopo che Paolo Gargaglione aveva usato toni durissimi contro i GD, accusandoli di “adescare” i giovani attraverso la promozione di iniziative culturali. Parole che avevano immediatamente scatenato la reazione del PD ennese, che aveva chiesto formalmente al candidato sindaco Ezio De Rose di rimuovere Gargaglione dalla sua squadra assessoriale. Da parte sua, De Rose ha rilanciato la palla sull’altro campo, affermando di essere stato precedentemente offeso da Crisafulli che lo aveva bollato come “santuzza”.

L’invito

La replica dei giovani dem prosegue con un invito al confronto: “Nei prossimi giorni lanceremo il nostro programma elettorale… le porte della nostra sede saranno aperte anche a voi per discutere e dibattere delle nostre proposte… magari dopo aver visto un film o letto un buon libro!”