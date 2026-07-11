Inaugurato lo Sportello “Informa-Giovani”: a Enna il nuovo punto di riferimento per carriera e opportunità

Venerdì 10 luglio 2026, in via Civiltà del Lavoro 8, è stato inaugurato lo spazio “Informa-Giovani” realizzato da Network GTC in collaborazione con Revolution Group

Enna, 10 luglio 2026 – Alle ore 11.00 del 10 luglio 2026 ha aperto ufficialmente le porte al pubblico lo Sportello “Informa-Giovani” di Enna, situato in via Civiltà del Lavoro 8 (Enna Bassa, presso Casa di Giufà), realizzato e promosso da Network GTC in collaborazione con Revolution Group.

Un evento che ha visto il patrocinio del Comune di Enna e l’interesse del pubblico e delle autorità locali, che hanno reso l’appuntamento ancora più atteso e partecipato.

Lo Sportello “Informa-Giovani” del Comune di Enna nasce da un’idea di Revolution Società Cooperativa per creare uno spazio fisico e digitale di accoglienza, orientamento e partecipazione attiva rivolto ai giovani del territorio comunale (14–34 anni).

Tra i servizi principali offerti ai giovani sono presenti:

• Front Office: accoglienza, consulenza individuale e supporto alla compilazione di domande (tirocini, bandi, corsi, mobilità, ecc.)

• Back Office: ricerca, selezione e aggiornamento delle opportunità (formazione, lavoro, cultura, volontariato, progetti europei)

• Help Desk Digitale: supporto via chat, email e social media

• Sportello Itinerante: presenza periodica in scuole, spazi pubblici e centri aggregativi del Comune

In particolare, il progetto prevede l’affiancamento di uno sportello digitale allo sportello fisico.

Da un lato, lo sportello fisico si propone di rendere concreti alcuni obiettivi fondamentali:

• Promuovere l’informazione e l’orientamento su studio, lavoro, mobilità, formazione, cultura, volontariato e cittadinanza attiva

• Favorire l’inclusione e la partecipazione dei giovani alla vita sociale e culturale della comunità

• Potenziare le competenze digitali e trasversali attraverso percorsi formativi innovativi

• Creare reti territoriali e partenariati con scuole, enti formativi, università, associazioni e imprese

• Sostenere la mobilità europea e internazionale tramite programmi Erasmus+, DiscoverEU e Creative Europe

Dall’altro, grazie a una piattaforma web integrata per prenotazioni, consultazione offerte e raccolta feedback, lo sportello digitale si prepara a offrire maggiori opportunità d’informazione e di contatto, da qualsiasi dispositivo e luogo.

Erano presenti all’incontro l’Ing. Martino Secondo, Presidente di Network GTC; il Dott. Flavio Rossello, referente di Revolution Group ETS; il Vicesindaco On. Stefania Marino; il Direttore del Centro per l’Impiego di Enna, Dott. Giuseppe Nasello; il Presidente di CNA Enna; il Dott. Paolo Lombardo, rappresentante dell’UCI Enna; il Dott. Antonio Brancè, rappresentante dell’ASP di Enna; i rappresentanti di Randstad, Agenzia per il Lavoro; il Vicario Foraneo di Enna, Don Rossignolo; e Manuel Valenti, Coordinatore dell’Associazione Koinè e Senatore Accademico dell’Università Kore di Enna . Un momento molto significativo, che ha segnato l’inizio di un progetto di ampio respiro, che intende contribuire al rafforzamento delle politiche giovanili di Enna e favorire la cittadinanza attiva.





Info: +39 3662238972 – eventi@networkgtc.it

Web: https://www.informagiovanienna.it











