Spettacoli ad Enna, navette gratuite fino a notte fonda

Servizio di bus navetta gratuito e orario prolungato fino alle 2 di notte a Enna in occasione degli eventi in programma oggi, sabato 11 luglio. Lo rende noto l’Amministrazione comunale, informando la cittadinanza della possibilità di usufruire del collegamento dedicato per raggiungere le manifestazioni previste in città.

Gli eventi di stasera

Tra gli appuntamenti in calendario figurano lo spettacolo “Phenomenal Women”, in programma alle 21 al Castello di Lombardia (Piazza Euno), inserito nel cartellone estivo realizzato dal Comune, e l’Enna Street Food Fest al Mercato di Sant’Antonio.Per la serata il percorso della navetta sarà esteso da Porta Pisciotto al Castello di Lombardia e, in via straordinaria, il servizio sarà prolungato fino alle 2 di notte, con l’obiettivo di consentire ai cittadini di partecipare a tutti gli appuntamenti in programma