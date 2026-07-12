Paura a Enna, incendio in un garage in via Basilicata

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio all’interno di un garage in via Basilicata, a Enna. L’allarme è scattato intorno alle 13.45 e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale. Le fiamme hanno interessato il locale, ma il tempestivo intervento dei pompieri ha consentito di circoscrivere rapidamente il rogo, evitando che si propagasse ai piani superiori dell’edificio.

Evitati altri danni

L’azione di spegnimento ha inoltre scongiurato danni strutturali di maggiore entità allo stabile. Una volta estinte le fiamme, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause che hanno originato l’incendio. Non sembrano esserci persone ferite.