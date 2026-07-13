13 Luglio
Privacy Policy
Enna
Agira
Aidone
Assoro
Barrafranca
Calascibetta
Catenanuova
Centuripe
Cerami
Gagliano C.to
Leonforte
Nicosia
Nissoria
Piazza Armerina
Pietraperzia
Regalbuto
Sperlinga
Troina
Valguarnera
Villarosa
Enna
Agira
Aidone
Assoro
Barrafranca
Calascibetta
Catenanuova
Centuripe
Cerami
Gagliano C.to
Leonforte
Nicosia
Nissoria
Piazza Armerina
Pietraperzia
Regalbuto
Sperlinga
Troina
Valguarnera
Villarosa
Criminalità, Meloni “Dal 2023 a Palermo 118 operazioni ad alto impatto”
Italpress - 13/07/2026
di Italpress
Criminalità, Meloni “Dal 2023 a Palermo 118 operazioni ad alto impatto”
Torna alla Home