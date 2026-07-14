Garante per i disabili ad Enna, il Consiglio elegge Milazzo
Enna-Cronaca - 14/07/2026
Il Consiglio comunale di Enna ha eletto il Marco Milazzo garante per la persona con disabilità, prima figura a ricoprire questo incarico nella storia dell’ente. Lo rende noto il presidente del Consiglio comunale, Marco Greco, che sottolinea come, con questa nomina, il Comune si doti di “un organo istituzionale fondamentale per la tutela dei diritti di tante e tanti”.
Le parole del presidente del Consiglio comunale
Greco, a nome dell’intero Consiglio comunale, ha rivolto al neo garante gli auguri di buon lavoro, definendo l’elezione “un momento importante” per la comunità ennese. Con l’istituzione della figura del garante, il Comune introduce un nuovo organismo dedicato alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone con disabilità.