Prevenzione delle patologie oculari, tre giornate a Enna: il 15 luglio primo appuntamento

Tre appuntamenti tra luglio e settembre per promuovere la prevenzione delle patologie oculari a Enna. L’iniziativa rientra nel progetto “La prevenzione non va in vacanza”, promosso da I.A.P.B. (International Agency Prevency Blind), Agenzia per la prevenzione della cecità, e vede impegnata la Sezione provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti con un calendario di incontri rivolti alla cittadinanza.

Il primo appuntamento è fissato per il 15 luglio, dalle 16 alle 18.30, nel piazzale adiacente la Chiesa di Montesalvo, dove sarà presente l’Unità Mobile Oftalmica per le attività previste dal progetto.

Visite in ambulatorio su prenotazione

Il secondo incontro si terrà il 22 luglio, dalle 15 alle 18.30, nei locali dell’ambulatorio oculistico dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Enna, in via Manzoni 33. In questo caso l’accesso è previsto esclusivamente su prenotazione, contattando il numero 0935 500917.

Chiusura dell’iniziativa al Lago di Pergusa

Il programma si concluderà il 2 settembre, dalle 16 alle 18.30, al Lago di Pergusa, nel piazzale adiacente l’ingresso dell’autodromo, dove tornerà a operare l’Unità Mobile Oftalmica. Le tre giornate sono rivolte alla cittadinanza ennese e si inseriscono nelle attività di sensibilizzazione dedicate alla tutela della salute visiva promosse nell’ambito del progetto nazionale “La prevenzione non va in vacanza”