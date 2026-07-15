Ambulanza fuori strada sull’A19, 2 feriti nel tratto tra Dittaino e Mulinello

Un’ambulanza è uscita di strada nelle prime ore della notte sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli di Dittaino e Mulinello, in direzione Catania. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone.L’allarme è scattato intorno alle 4.15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, che hanno estratto i due occupanti del mezzo sanitario, rimasti incastrati nell’abitacolo, affidandoli poi ai sanitari del 118.

La corsa in ospedale

I feriti sono stati trasportati all’ospedale Umberto I di Enna.Le cause dell’uscita di strada sono in corso di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell’Anas per i rilievi e la gestione della viabilità.