A19, Tir in avaria in galleria: code nel tratto ennese
Enna-Cronaca - 16/07/2026
Un Tir il cui motore è andato in avaria mentre percorreva la galleria Scaldaferro, in prossimità dello svincolo di Enna della A19, sta causando forti rallentamenti in direzione Catania
L’intervento dell’Anas
Sul posto è intervenuto il personale Anas per gestire la viabilità e consentire la rimozione del veicolo, con l’obiettivo di ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.
I rallentamenti interessano il tratto in direzione del capoluogo etneo. Anas raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione, moderare la velocità e seguire le indicazioni del personale presente e della segnaletica lungo il percorso.