Incidente sulla A19, Seus: “I due operatori feriti non sono in pericolo di vita”

“Ogni nostro pensiero è rivolto esclusivamente a loro e alle rispettive famiglie, che abbiamo prontamente contattato e che continuiamo ad aggiornare costantemente sulle loro condizioni. Sono ore di grande apprensione per tutti noi”. Lo afferma il presidente della SEUS, Riccardo Castro, dopo l’incidente stradale avvenuto nella notte sull’autostrada A19, nel tratto ennese tra gli svincoli di Mulinello e Dittaino, che ha coinvolto un mezzo di logistica UCR-Centrale operativa del Modulo regionale Maxiemergenze durante il rientro da un servizio operativo.

Le condizioni dei due operatori

La SEUS, in una nota diffusa per “rassicurare colleghi, familiari e cittadini ed evitare il diffondersi di informazioni non veritiere”, rende noto che i due operatori, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in codice rosso all’ospedale Umberto I di Enna.

Le loro condizioni hanno reso necessario il ricovero e sono costantemente monitorate dalle équipe sanitarie. L’azienda precisa che entrambi non sono in pericolo di vita.

Il ringraziamento ai soccorritori

“Nostra speranza è che possano ristabilirsi al più presto e tornare ad abbracciare i loro cari”, aggiunge Castro, esprimendo, a nome del Consiglio di amministrazione e di tutta la SEUS, vicinanza ai due dipendenti e l’augurio di una pronta e completa guarigione.

Nella nota la società rivolge inoltre un ringraziamento ai Vigili del fuoco, alla Polizia stradale, ai colleghi intervenuti sul posto e al personale sanitario dell’ospedale Umberto I di Enna per “la professionalità, la tempestività e la dedizione dimostrate nelle operazioni di soccorso e di assistenza”.