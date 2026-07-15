Il sì del Consiglio al full time per gli ex Asu, Uil: “Passo avanti per il futuro dei lavoratori”

Il Consiglio comunale di Enna ha approvato all’unanimità un emendamento del Mpa ad un atto di indirizzo, presentato dal consigliere Rosario Vasapollo finalizzato al passaggio al tempo pieno del personale a tempo parziale dell’ente. Il provvedimento, adottato dall’aula, viene accolto con soddisfazione dalla segreteria territoriale della UIL Fp Enna, che parla di un “importante passo in avanti” per il futuro dei lavoratori part-time del Comune.

Il voto del Consiglio

Il sindacato rivolge un ringraziamento al vicepresidente del Consiglio comunale, Rosario Vasapollo, per essersi fatto promotore dell’iniziativa, portando all’attenzione dell’aula la questione dei lavoratori, ed estende il ringraziamento all’intero Consiglio comunale “per la sensibilità e la compattezza dimostrate nel voto unanime”.

La posizione della UIL Fp

“L’approvazione all’unanimità di questo atto di indirizzo rappresenta un segnale di grande maturità politica e di rispetto nei confronti di lavoratori che, quotidianamente, garantiscono il funzionamento dei servizi comunali pur operando con contratti a tempo parziale”, dichiarano i segretari della UIL Fp Enna, Giuseppe Adamo e Mario Mingrino, insieme alle Rsu del sindacato.

I prossimi passaggi

Per la UIL Fp, dopo il via libera del Consiglio comunale, si apre ora la fase di interlocuzione con la Regione che dovrà farsi carico di tutto.

Il sindacato ribadisce il proprio sostegno all’amministrazione cittadina e afferma che sarà “al fianco del sindaco e dell’assessore al Personale in tutti i prossimi passaggi necessari”. L’obiettivo indicato è quello di sollecitare il Governo regionale affinché recepisca l’atto di indirizzo e metta a disposizione le risorse e gli strumenti normativi ritenuti necessari per dare risposte ai lavoratori part-time del Comune di Enna.