Il 17 e il 18 luglio torna il Funnureasy, la festa estiva nel quartiere Fundrisi

l 17 e il 18 luglio torna il Funnureasy, la festa estiva nel quartiere Fundrisi organizzata dall’associazione Funnurisi. Ritorna l’appuntamento culturale e musicale in uno dei quartieri più antichi della città, giunto alla sua quarta edizione. Quest’anno sarà tutto incentrato sulle note musicali dei dj locali e del live del gruppo “Pacha Kama”.





Il programma prevede venerdì 17 alle ore 19:30 l’inizio della manifestazione il dj set di KIKO del gruppo giovanile “Love it”; a seguire MADAME VALERIE farà ballare con i suoi travolgenti mix musicali. Sabato 18 alle ore 18:30, presso piazza s. Bartolomeo, l’artista di strada della compagnia Circoramingo realizzerà uno spettacolo dedicato principalmente ai più piccoli ma aperto a tutti. Subito dopo riprenderà la musica con il dj set di THE SPOON per poi dare spazio al collettivo musicale PACHA KAMA che ci travolgerà con il suo ritmo latino-americano.





La manifestazione si svolgerà presso via s. Bartolomeo ed è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Enna e il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Enna.