Incendi, la FP Cgil Enna chiede un distaccamento dei Vigili del fuoco a Catenanuova

La Funzione Pubblica Cgil di Enna chiede l’istituzione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco nel territorio di Catenanuova per rafforzare il dispositivo di prevenzione e intervento contro gli incendi nell’area sud-orientale della provincia. La richiesta, avanzata dal segretario provinciale Alfredo Schilirò, è stata inviata ai sindaci e ai presidenti dei Consigli comunali di Catenanuova, Centuripe e Regalbuto.

Le motivazioni della richiesta

Secondo il sindacato, il presidio consentirebbe di ridurre i tempi di intervento in un’area che, a causa della carenza di infrastrutture, risulta difficilmente raggiungibile dai distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Enna, Leonforte e Nicosia. La richiesta arriva anche alla luce dei numerosi incendi che stanno interessando il territorio tra le province di Enna e Catania e per i quali, in alcuni casi, si sospetta l’origine dolosa.

Chiesto un incontro con gli amministratori

La FP Cgil sottolinea inoltre come il territorio compreso tra Catenanuova, Centuripe e Regalbuto sia particolarmente esposto agli effetti delle ondate di calore, ricordando che Catenanuova è tra i centri siciliani che registrano le temperature più elevate durante il periodo estivo. Per questo il sindacato ha chiesto un incontro urgente con gli amministratori locali, ritenendo l’attivazione del distaccamento una misura strutturale per rafforzare la capacità di risposta alle emergenze legate agli incendi e agli effetti del cambiamento climatico.