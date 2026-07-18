Paura ad Enna Bassa, incendio si avvicina all’ospedale, abitanti “Enna Due” e “Baronessa” invitati ad andare via

Tensione a causa di un incendio che si è sviluppato ad Enna bassa nei pressi del quadrivio da cui si snodano le strade che vanno ad Enna alta, Pergusa, Caltanissetta e all’imbocco dell’autostrada.

L’incendio interessa la contrada Baronessa. Le fiamme alimentate da un leggero venticello e dalle alte temperature hanno sviluppato una colonna di fumo visibile anche da Enna alta e stanno avanzando in direzione dell’ospedale Umberto I.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, ed un elicottero, stanno lavorando per evitare che le fiamme possano avvicinarsi al centro abitato. Si registrano rallentamenti del traffico a causa della presenza dei mezzi di soccorso mentre le autorità locali raccomandano di cercare percorsi alternativi per non compromettere le attività di spegnimento.

L’invito dei Comune: “Abbandonate le case”

A seguito dell’incendio che sta interessando Enna bassa, l’amministrazione comunale invita alla massima prudenza. “Invitiamo i residenti della zona Enna Due e della Baronessa ad abbandonare le proprie abitazioni in via precauzionale”.

Agli altri abitanti dell’area si rivolgono altri inviti prudenziali: “Tenete porte e finestre chiuse per evitare che i fumi possano entrare nelle vostre case. Raccomandiamo la massima prudenza a tutti gli automobilisti. Seguite le indicazioni dei soccorritori, evitando di creare panico e di rallentare i soccorsi”.

