La Pelota fa bottino pieno al campionato Csain Catania di padel

Si è concluso al City Sports Catania il Campionato Provinciale CSAIN (Centri sportivi aziendali industriali) di padel, una giornata che ha confermato la crescita del movimento provinciale e regalato incontri di ottimo livello tecnico. Grande protagonista è stata La Pelota, capace di conquistare una prestigiosa doppietta nelle partite decisive del tabellone Silver e Gold.

Nel tabellone Silver, Giancarlo Amoroso e Antonio Catania hanno conquistato il titolo superando Enzo Palumbo e Valentino Acquafermata (Stella Padel) con un netto 6-2, 6-2. Nell’altra sfida del tabellone Silver, Pierluigi Zappalenti e Carlo Cunsolo hanno avuto la meglio su Aldo Pizzo e Simone Pappalardo (Stella Padel) con il punteggio di 6-2, 7-6.

Nel tabellone Gold, le due partite decisive hanno premiato entrambe le coppie de La Pelota. Gaetano Muzzetta e Tony Ragusa (La Pelota 1) si sono imposti su Maurizio Ficarra e Toti Cacciatore (Condorelli Winner) al termine di una sfida combattutissima, chiusa sul 7-5, 6-7, 10-6. Successo per Dario Aversa e Fabio Signorelli, che hanno superato Guglielmo Guarrera e Gianmarco Maccarrone con il punteggio di 6-4, 6-4, completando così la doppietta de La Pelota.

Grande soddisfazione è stata espressa da Giuseppe Lombardo, consigliere e referente CSAIN Catania, e da Ernesto Mangano, responsabile regionale del settore padel e componente della Commissione Nazionale CSAIN. Entrambi hanno sottolineato il successo organizzativo della manifestazione, l’elevato livello tecnico delle gare e il clima di entusiasmo che ha accompagnato l’intera giornata. Dieci i centri coinvolti a conferma della grande attenzione che è nata attorno all’iniziativa promossa di creare un punto di riferimento per molti giocatori di padel. Sono in cantiere diverse iniziative per promozionare ulteriormente questo sport. Consegnato un riconoscimento nelle mani di Angelo Bellavia, proprietario del City Sports Catania, centro sportivo di via Santa Sofia a Catania, che si è confermato ancora una volta un centro di assoluto livello, capace di ospitare eventi di grande qualità grazie a impianti all’avanguardia.



