Enna, riprendono gli incendi: stop ai fuochi di artificio per Maria

Torna alta la preoccupazione per gli incendi nel territorio ennese. Nelle prime ore del caldo e afoso pomeriggio di oggi nuovi roghi sono divampati nelle contrade Baronessa, Mugavero e Santa Mariola, le stesse aree già interessate dagli incendi della giornata di ieri.

Tornano i roghi

La ripresa dei focolai ha richiesto un nuovo intervento sul territorio mentre prosegue il monitoraggio della situazione. Le autorità invitano alla massima attenzione, considerato il permanere delle condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme.

Stop ai giochi pirotecnici

Alla luce dell’emergenza, il sindaco di Enna, senatore Mirello Crisafulli, ha disposto la sospensione dello spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per questa sera al termine della processione della Patrona, nei pressi del Castello di Lombardia.In una nota, il primo cittadino spiega che la decisione è stata assunta “visto il perdurare della complicata e difficile situazione inerente agli incendi”, evidenziando come i roghi, dopo essere stati domati e spenti, “sono ripresi nelle stesse aree geografiche colpite ieri”.

L’appello del sindaco

Crisafulli ha quindi rivolto un appello alla cittadinanza affinché venga segnalato alle forze dell’ordine qualsiasi movimento ritenuto sospetto, con l’obiettivo di contribuire a prevenire un ulteriore ampliamento del fronte del fuoco.Il sindaco ha inoltre motivato la sospensione dei fuochi pirotecnici con la necessità di privilegiare la sicurezza pubblica e la tutela delle persone e dei beni, scusandosi per la mancata realizzazione dello spettacolo.

La processione

Resta invece confermato il programma religioso della giornata dedicata a Maria Santissima della Visitazione. Il primo cittadino ha invitato i fedeli a partecipare alla processione che accompagnerà il rientro della Patrona e della Nave d’Oro al Duomo.Nella stessa comunicazione, Crisafulli ha infine rivolto un ringraziamento alle forze dell’ordine e a tutto il personale impegnato nelle operazioni di contrasto agli incendi che stanno interessando il territorio ennese.