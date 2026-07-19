Tornano le fiamme a Enna, ripartiti gli incendi di contrada Baronessa e Mugavero, tre intossicati

Sembrava che il fuoco potesse dare una tregua invece brucia tutto ormai da due giorni ad Enna. Sono ripartiti gli incendi di contrada Baronessa e Mugavero, Santa Mariola tutte zone altamente popolate, ai quali, adesso, si aggiunge Floristella, vicino a Valguanera mentre le fiamme hanno quasi raggiunto Calderari una struttura mobile del consorzio che si sta occupando della nuova ferrovia.

Al lavoro vigili del fuoco e forestale

Le squadre di vigili del fuoco, forestale, protezione civile stanno operando da terra visto che tutti i mezzi aerei sono impegnati. Da un momento all’altro potrebbe arrivare l’elicottero pesante “orso bruno”. Nella città sotto assedio il sindaco Mirello Crisafulli ha deciso di annullare i giochi pirotecnici che si sarebbero dovuti tenere stasera nel piazzale del castello di Lombardia in occasione del rientro della patrona Maria Santissima dall’eremo di Montesalvo, dove la statua era stata traslata il due luglio.

Il sindaco Crisafulli: “Siamo in emergenza, stop agli spettacoli”

“Visto il perdurare della complicata e difficile situazione inerente agli incendi, che stranamente, dopo essere stati domati e spenti, sono ripresi nelle stesse aree geografiche colpite ieri , ho deciso di sospendere lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per stasera dopo la processione, nei pressi del castello di Lombardia – dice in una nota l’ufficio stampa del sindaco Mirello Crisafulli – Siamo in una situazione di emergenza, invito dunque tutti i cittadini a segnalare qualsiasi movimento sospetto e non lineare, per evitare l’allargamento del fronte del fuoco. Mi scuso per la defezione, ma in questi casi la sicurezza dei miei concittadini e dei loro beni viene prima di ogni altra cosa”.