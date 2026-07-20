Caldo e incendi, Codacons: “Non può essere sempre un’emergenza” serve piano straordinario

Secondo gli aggiornamenti diffusi nel corso della giornata di ieri dalla Protezione Civile regionale, si registrano situazioni particolarmente critiche nel territorio di Enna, dove sono state evacuate abitazioni e condomini, nel Ragusano, con il vasto incendio sviluppatosi a Modica, e nel Siracusano, dove le fiamme hanno provocato danni alla rete elettrica, lasciando numerose famiglie prive di energia e di approvvigionamento idrico. Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile, volontari e mezzi aerei sono impegnati senza sosta nelle operazioni di spegnimento e di soccorso. Le elevate temperature e il vento continuano inoltre ad alimentare il rischio di nuovi roghi in tutta l’Isola.

Il Codacons esprime forte preoccupazione per la grave emergenza incendi che sta interessando oggi numerose aree della Sicilia.

Possibile che sia sempre e solo emergenza?

“La Sicilia non può continuare a vivere ogni estate la stessa drammatica emergenza, con cittadini costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, servizi essenziali interrotti e un patrimonio ambientale devastato dalle fiamme — afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons — È indispensabile superare la logica dell’intervento emergenziale e adottare un piano straordinario e permanente di prevenzione, fondato sulla manutenzione del territorio, sulla pulizia delle aree a rischio, sul rafforzamento dei controlli e sul contrasto rigoroso di ogni comportamento illecito che possa favorire l’innesco degli incendi. Al tempo stesso chiediamo che siano garantiti la massima tutela per le popolazioni coinvolte, interventi rapidi a sostegno di chi ha subito danni e un coordinamento sempre più efficace tra tutte le istituzioni impegnate nelle attività di prevenzione e soccorso. Difendere il territorio siciliano significa proteggere la sicurezza dei cittadini, l’ambiente, l’economia e un patrimonio naturale che rappresenta un bene irrinunciabile per l’intera collettività”. — conclude Tanasi.