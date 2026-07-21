Incendi, vigili del fuoco impegnati a Nissoria: fiamme minacciano aziende agricole

Cinque squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna sono impegnate nel territorio di Nissoria, in contrada San Giorgio, dove un vasto incendio sta minacciando diverse aziende agricole.

Emergenza nell’Ennese

Si tratta del fronte più critico tra quelli aperti oggi nell’Ennese.Un secondo incendio interessa la strada statale 192, all’altezza di Muglia, dove le fiamme hanno raggiunto parte della carreggiata, con possibili ripercussioni sulla viabilità. Altre squadre sono al lavoro anche nella zona di Gran Fonte.Le operazioni di spegnimento sono ostacolate dalle elevate temperature e dal forte vento. Sul posto operano anche le squadre Antincendio boschivo (Aib) del Corpo Forestale.L’emergenza incendi prosegue da quattro giorni. Per far fronte al numero di interventi, il Comando provinciale di Enna, in linea con le disposizioni adottate negli altri comandi siciliani, ha disposto il raddoppio dei turni di servizio, aumentando il numero delle squadre operative impiegate sul territorio.