A19, incendio tra Gerbini e Catenanuova: chiuso tratto verso Palermo

Un incendio ha interessato un’area in prossimità dell’autostrada A19 Palermo-Catania, al chilometro 166, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova.

Strada chiusa

A causa del rogo, la carreggiata in direzione Palermo è stata chiusa al traffico. Il fumo ha invaso anche la carreggiata opposta, in direzione Catania, riducendo la visibilità e rendendo necessario prestare la massima attenzione alla guida.Sul posto sono in corso gli interventi delle squadre di emergenza e delle autorità competenti per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area. Agli automobilisti si raccomanda di seguire gli aggiornamenti sulla situazione e di valutare percorsi alternativi.