Autodromo Pergusa, il nuovo CdA presenta le linee guida ma siamo ancora agli annunci

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Autodromo di Pergusa, insediatosi lo scorso 9 luglio, ha reso note le prime linee guida del proprio programma.

Il documento

Un documento diffuso dall’Ente Autodromo, a firma del presidente Gaetano Rabbito e dei consiglieri Livio Cardaci (Libero Consorzio comunale di Enna) e dell’avvocato Ones Benintende (Automobile Club Enna), delinea gli obiettivi del mandato appena avviato.

Gli annunci

Ma, allo stato, si tratta perlopiù di intenzioni ancora prive di scadenze e cifre.Secondo quanto comunicato, la missione del nuovo Consiglio sarà quella di dare “nuova linfa vitale” all’impianto dopo la fase di messa in liquidazione, puntando su un modello di gestione che unisca interventi di manutenzione e adeguamento infrastrutturale e di sicurezza a un’apertura verso partnership con soggetti pubblici e privati — università, scuole, imprese, operatori turistici — per organizzare eventi sportivi, musicali, culturali e congressuali. Era quanto, sostanzialmente, indicato da Mirello Crisafulli durante la sua campagna elettorale per la corsa a sindaco.

Gli obiettivi

L’obiettivo dichiarato è generare occupazione e indotto per Pergusa, Enna e l’intera provincia, valorizzando un circuito che vanta 75 anni di storia.