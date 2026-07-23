Cinema, Polaretti debutta in anteprima al Giffoni Film Festival con un nuovo cortometraggio animato

“Polaretti e la Magic Music” è il risultato di un percorso creativo che ha trasformato i valori del brand in una nuova esperienza narrativa pensata per ogni tipo di pubblico. Un progetto nato dalla collaborazione tra Dolfin, Giffoni Innovation Hub, Scarabeo Entertainment, Panebarco, VLM Licensing & Consulting e AD Immagine. Un nuovo capitolo nell’evoluzione di Polaretti, che amplia il proprio racconto entrando nel mondo dell’entertainment e porta sullo schermo l’universo del celebre brand Dolfin con una storia originale dedicata a bambini e famiglie.

In anteprima al Giffoni Film Festival debutta “Polaretti e la Magic Music”, il nuovo cortometraggio animato che porta sullo schermo l’universo del celebre brand Dolfin con una storia originale dedicata a bambini e famiglie.

Il progetto segna un nuovo capitolo nell’evoluzione di Polaretti, che amplia il proprio racconto entrando nel mondo dell’entertainment con un contenuto capace di unire divertimento, immaginazione e musica. Nato dalla collaborazione tra Dolfin, Giffoni Innovation Hub, Scarabeo Entertainment, Panebarco, VLM Licensing & Consulting e AD Immagine, il cortometraggio è il risultato di un percorso creativo che ha trasformato i valori del brand in una nuova esperienza narrativa pensata per il pubblico kids, young adults & family.

Giffoni Innovation Hub e Scarabeo Entertainment hanno curato lo sviluppo creativo e produttivo del progetto, dall’ideazione alla costruzione dell’universo narrativo. La produzione artistica e l’animazione sono state affidate a Panebarco, studio italiano specializzato in produzioni audiovisive, mentre la sceneggiatura porta la firma di Laura Carlomagno e Gisella Grandis. VLM Licensing & Consulting ha contribuito allo sviluppo strategico e creativo del progetto fin dalle sue fasi iniziali. Attraverso un linguaggio contemporaneo e una storia inedita, “Polaretti e la Magic Music” racconta i valori che da sempre contraddistinguono il brand: amicizia, condivisione, creatività e voglia di stare insieme. La musica diventa il filo conduttore di un’avventura che celebra il potere dell’immaginazione e delle relazioni. AD Immagine ha curato la supervisione artistica e lo sviluppo del Character design originale, garantendo la perfetta transizione visiva di Mister Polaretto dal brand allo schermo.

L’anteprima al Giffoni Film Festival 2026, tra i più importanti appuntamenti internazionali del settore con una larga fascia di giovani, rappresenta il contesto ideale per presentare il progetto al suo pubblico di riferimento. «Con “Polaretti e la Magic Music” abbiamo voluto dare vita a un progetto capace di trasformare l’universo di Polaretti in una vera esperienza di intrattenimento. È un cortometraggio che parla il linguaggio dei bambini attraverso la musica, il gioco e l’immaginazione, ma che allo stesso tempo valorizza quei principi di amicizia, condivisione e spensieratezza che da sempre fanno parte dell’identità del nostro brand. Siamo particolarmente orgogliosi di presentarlo in anteprima al Giffoni Film Festival, un contesto che da anni rappresenta un punto di riferimento internazionale per il dialogo con le nuove generazioni.» commenta Francesca Tumminelli, Licensing Manager Dolfin.

Da anni protagonista dell’estate italiana, Polarettiè uno dei brand più amati da bambini e famiglie. Ogni anno vengono venduti milioni di ghiaccioli: messi in fila, i Polaretti acquistati arriverebbero a compiere oltre quattro volte il giro del mondo. Un successo che vive anche nella cultura pop e digitale, come dimostra il celebre jingle “Popopopopolaretti”, diventato negli anni un elemento distintivo e immediatamente riconoscibile dell’identità del brand. È da questo patrimonio di notorietà e affetto che nasce “Polaretti e la Magic Music”, il nuovo cortometraggio animato che porta sullo schermo l’universo del celebre brand Dolfin con una storia originale dedicata a bambini e famiglie.



